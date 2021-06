Maurizio Pistocchi, giornalista, ha riportato su Twitter l’intervento del collega Carlo Marocchi su Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky:

“Sarebbe il caso di recuperare Chiellini per Lukaku: che come abbiamo visto in Juve-Inter, bene o male, in tutte le maniere, lo può anche fermare, limitare, innervosire, con qualche tuffo, con qualche spinta, con qualcosa”. Questo il pensiero di Marocchi.

“Sarebbe il caso di recuperare Chiellini per Lukaku: che come abbiamo visto in Juve-Inter, bene o male, in tutte le maniere, lo può anche fermare, limitare, innervosire, con qualche tuffo,con qualche spinta, con qualcosa”GCarlo Marocchi a Sky: di tutto di meno pic.twitter.com/4v6CBdV5ic — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 17, 2021