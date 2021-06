Benitez ancora in lizza per la panchina dell’Everton, anche se i tifosi continuano ad ostacolare il suo arrivo

Rafa Benitez non è stato dimenticato a Napoli. Dopo le esperienze al Real, Newcastle e in Cina al Dalian Yifang, è stato accostato alla panchina dell’Everton, rimasta orfana dopo l’addio di Carlo Ancelotti.

I Toffies sembrano molto vicini all’accordo con Nuno Espirito Santo, ex allenatore del Wolverhampton, ma si stanno cautelando proseguendo i contatti con Benitez. L’allenatore spagnolo però, come riporta la BBC, dovrà conquistare una tifoseria non lo accoglierà sicuramente a braccia aperte, sia per il suo passato al Liverpool sia per alcune sue dichiarazioni passate che avevano infastidito il mondo Everton.