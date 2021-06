La richiesta di De Laurentiis ha frenato tre big su Fabiàn: il retroscena

Fabiàn Ruiz è il calciatore più volte indicato come partente dal Napoli. In parte per la sua voglia di Spagna, in parte per il mercato che ha, in parte per il mancato rinnovo di contratto. Nonostante tutto ciò il contratto è in scadenza nel 2023 e il Napoli non intende svendere: la situazione è in stallo.

La Gazzetta dello Sport si concentra proprio sul futuro dello spagnolo. Secondo il quotidiano ADL avrebbe frenato l’interesse di tre grandi club: Barcellona, Psg e Real Madrid. Il patron azzurro non abbassa le pretese e chiede almeno 60 milioni, cifra ritenuta eccessiva dai club.

Il mercato è ancora lungo ed i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, ma il Napoli non svenderà. ADL sa di avere il coltello dalla parte del manico e non ha alcune necessità di svendere i suoi gioielli. Per ora Fabiàn resterà un calciatore del Napoli, almeno fino al 2023.