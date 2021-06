Napoli, restyling sulla fascia sinistra: piacciono Nuno Tavares e Reinildo Mandava

Il Napoli ha la necessità di acquistare dei tasselli sulla fascia sinistra, e il DS Cristiano Giuntoli ha già qualche nome in mente. Secondo l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, uno dei nomi sulla lista è Nuno Tavares, 21 anni, nazionale Under 21 del Portogallo:



“Il ragazzo è di proprietà del Benfica e piace molto ai dirigenti napoletani. Si tratta di un giovane, con poca esperienza, ma con qualità importanti, che ha sommato 25 presenze stagionali e 3 assist vincenti. Giuntoli ha già preso contatti coi dirigenti portoghesi, convinto di poterla spuntare. Il cartellino costa intorno ai 6-7 milioni di euro ma resta da verificare se nel contratto che lega il difensore al Benfica sia prevista una clausola rescissoria”.

Altri nomi sul taccuino di Giuntoli

Nel caso in cui il Napoli non riuscisse ad acquistare il giocatore, ha delle alternative in lizza, come Reinildo Mandava, 27 anni, giocatore del Lille. La dirigenza azzurra vuole concludere l’operazione a prescindere da quanto accadrà per Nuno Tavares. In effetti, il DS potrebbe pensare di rinnovare completamente la fascia sinistra.

Gli azzurri seguono da mesi anche Gabriel Gudmundsson, 21 anni, esterno mancino del Groningen. Negli ultimi giorni i contatti tra le parti si sono intensificati poiché non solo il Milan, ma anche il Lipsia, il Borussia Dortmund e il Manchester City sono interessati a lui.