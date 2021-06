Tutino andrà in ritiro con il Napoli: Spalletti vuole valutarne i progressi

Gennaro Tutino ha stupito tutti durante la scorsa stagione. Ha trascinato la Salernitana in Serie A con i suoi goal, 13 in campionato e uno in Coppa Italia.

Non male, per un ragazzo che ad inizio carriera nasceva come ala sinistra e che soltanto in un secondo momento è diventato un centravanti. A 25 anni è pronto per il salto in Serie A, che sia con la maglia della Salernitana, di un altro club o proprio del Napoli.

La sua crescita è stata frenata da due infortuni di natura traumatica, ma lui s’è rialzato ed oggi attende il grande salto soltanto sfiorato con il Verona. La Salernitana non ha potuto riscattarlo, ma continua ad accarezzarne il sogno. Intanto, lui andrà in ritiro con il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, Spalletti intende valutarne i progressi.