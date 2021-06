Spalletti valuterà la rosa del Napoli in ritiro: in difesa intende puntare su Manolas

La stagione sta per cominciare e il primo obiettivo per Luciano Spalletti al Napoli sarà valutare i calciatori a disposizione. In questo senso sarà fondamentale il lavoro in ritiro a Dimaro. In particolare la difesa sarà oggetto di valutazione del tecnico.

Nelle scorse ore si era sparsa la voce di un interesse da parte dell’Olympiacos per Manolas. L’edizione odierna del Il Mattino, però, fa sapere che il greco sarà uno dei punti fermi dal quale Spalletti intende ripartire, in attesa di capire quale sarà il futuro di Koulibaly.

P.G.