Il Napoli ha bisogno di puntellare il centrocampo con degli innesti utili al gioco di Spalletti. Secondo il “Corriere del Mezzogiorno”, Giuntoli starebbe valutando il profilo di Sissoko, che gioca attualmente al Tottenham:

“Colloqui per Moussa Sissoko, 31 anni, che arriverebbe, nel caso, in prestito dal Tottenham (25 presenze in Premier quest’anno per lui)”.