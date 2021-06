Il futuro di Insigne resta un rebus: il capitano attende una chiamata del presidente

Secondo l’edizione odierna de “Il Mattino”, il destino di Lorenzo Insigne, è ancora tutto da decidere. Il suo contratto scade tra un anno, nel 2022, e se le parti non troveranno un accordo il capitano azzurro darà l’addio accordandosi con un altro club:

“Dalla fine del campionato a oggi non c’è stato nessun contatto tra l’agente del capitano azzurro Vincenzo Pisacane e il Napoli. Il silenzio, appunto, che sembra non presagire nulla di buono. Una sorta di quiete prima della tempesta. Perché è chiaro che prima o poi qualcosa dovrà succedere. Una delle due parti dovrà togliere via il tassello che al momento tiene in piedi tutto il castello e a quel punto ci saranno delle conseguenze”.

Insigne non affretta però i tempi: attende la chiamata di De Laurentiis e un prolungamento di contratto a 4.5 milioni di euro all’anno.