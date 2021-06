Elmas e la Macedonia sconfitti dall’Austria per 3-1, ma i tifosi applaudono l’impegno

Brutto esordio per Eljif Elmas ad Euro 2020. Se gli azzurri finora impegnati avevano sempre vinto, la Macedonia del Nord del centrocampista del Napoli è stata fragorosamente sconfitta.

L’Austria si impone per 3-1, malgrado un primo tempo concluso alla pari. Al goal di Lainer aveva infatti risposto Goran Pandev, segnando il primo storico goal della Macedonia ad una rassegna internazionale.

Nella ripresa, però, gli austriaci hanno segnato due volte: prima con Gregoritsch, che ha dedicato il goal ad Eriksen, poi con l’ex Inter Arnautovic. Strada in netta salita per la Macedonia. Al 75′ Elmas ha avuto una chance colossale, ma si è visto murare il tentativo in area da Hinterregger. I macedoni, però, sono usciti dal campo tra gli applausi dei loro tifosi, che hanno apprezzato il cuore impiegato in campo.