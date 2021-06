45’+3′ – Finito il primo tempo, Parma in vantaggio 1-0 sul Napoli grazie ad una rete di Napoletano. Ducali decisamente meglio, ma gli azzurrini nel finale hanno avuto l’occasione del pareggio purtroppo sprecata da Labriola.

45′ – Concessi 3 minuti di recupero.

44′ – Contropiede Parma! Napoli scoperto in maniera eccessiva, si crea addirittura un 3 contro 1 ma è decisiva la chiusura di Potenza che rallenta l’azione del Parma e permette ai compagni di rientrare.

43′ – Clamorosa occasione per il Napoli! Contropiede fulmineo degli azzurrini, Vergara in profondità manda in porta Labriola che 1 contro 1 con il portiere Rinaldi manda incredibilmente a lato!

42′ – Tiro di Sits che dalla sinistra rientra sul destro e calcia, palla deviata che si impenna ma diventa facile preda per Idasiak.

40′ – Enorme rischio per il Parma! Il portiere Rinaldi si addormenta e sul rinvio con il pallone in gioco si lascia attaccare da Ambrosino, l’attaccante azzurro va a contrasto ma il pallone esce sul fondo.

39′ – Bella combinazione tra Ambrosino e Vergara nell’area del Parma, quest’ultimo va al tiro contratto dalla difesa di casa. Proteste di Vergata per un presunto fallo ma il direttore di gara lascia giocare.

38′ – Ammonito Luscietti che ha steso Sami andato via in dribbling.

32′ – Enorme occasione per il Parma! Calcio d’angolo dalla destra con il pallone che spiove in area e cade sui piedi di Napoletano che devia verso la porta, la sfera viene deviata ancora in angolo da un difensore azzurro che evita il sicuro raddoppio dei ducali. Dal corner seguente nulla di fatto.

31′ – Sostituzione forzata per il Napoli: esce l’infortunato Cioffi ed è entrata Vergara.

30′ – Cooling break chiamato dal direttore di gara. Le due squadre ne approfittano per dissetarsi.

25′ – Il Parma sta legittimando il vantaggio con un continuo possesso palla, i ducali comandano il gioco e attendono il momento giusto per colpire ancora. Napoli al momento in difficoltà e che si affida alle giocate dei singoli come Cioffi e D’Agostino, fin qui ben controllati.

20′ – Ammonito Spedalieri, brutto fallo in ritardo del difensore azzurro che si prende un meritato giallo.

18′ – GOL DEL PARMA! NAPOLETANO! Azione personale spettacolare del numero 11 del Parma che riceve palla al limite dell’area e in dribbling salta tutta la difesa azzurra, entra nella 16 metri e con un sinistro lento ma angolato batte Idasiak. 1-0.

9′ – Iniziativa di Traore sul versante destro di difesa del Napoli, fa buona guardia Potenza che chiude in angolo. Dal corner seguente nulla di fatto.

5′ – Primi minuti di studio tra le due squadre, il gioco ristagna a centrocampo.

1′ – Iniziata la partita! Batte il Napoli.

14.30 – Squadre in campo.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Parma-Napoli, semifinale dei playoff promozione del campionato Primavera 2. Il match si giocherà in gara unica al centro sportivo di Collecchio a Parma, che nella regular season si è piazzata meglio in classifica rispetto agli azzurrini.

NUOVA RIFORMA: LA GARA VALE LA PROMOZIONE

La gara sarà di fatti decisiva per la promozione nel campionato Primavera 1. La FIGC ha approvato negli scorsi giorni la riforma che prevede l’allargamento del campionato Primavera 1 da 16 a 18 squadre: ciò prevede 2 retrocessioni e 4 promozioni per questa stagione. Verona e Pescara hanno vinto i rispettivi gironi e sono già state promosse. Le altre due formazioni che staccheranno il biglietto per il campionato Primavera 1 arriveranno dalle vincenti delle due semifinali: Parma-Napoli e Lecce-Cremonese.

PARMA NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA: Rinaldi, Luscietti, Cucci, Mallamo, Dierckx, Balogh, Kosznovszky, Ankrah, Sits, Traore, Napoletano.

In panchina: Turk, Casarini, Cipolletti, Radu, Jodar, Bassoli, Garcia, De Rinaldis, Stefancic, Bocchialini, Artistico, Bevilacqua. Allenatore: Veronese.

NAPOLI (4-2-3-1): Idasiak; Potenza, Spedalieri, Costanzo, Romano; Virgilio, Sami; Cioffi, Labriola, D’Agostino; Ambrosino.

In panchina: Daniele, Pinto, Sepe, Barba, D’Onofrio, Guarino, Cataldi, Iaccarino, Acampa, Vergara, Pesce, Umile. Allenatore: Cascione.

PARMA NAPOLI PRIMAVERA, LA DIRETTA DELLA PARTITA

Ricordiamo che il match sarà trasmesso in diretta dal canale Youtube del Parma Calcio.