Doppio colpo a centrocampo: Basic e De Ketelaere per sostituire Fabiàn

Calciomercato Napoli – Il Napoli che verrà continua a prendere forma. Giuntoli continua a lavorare sul fronte mercato senza sosta per dare a Luciano Spalletti una rosa con la quale raggiungere l’obiettivo Champions League. Sarà un calciomercato lungo e complicato, ma gli azzurri non possono farsi trovare impreparati. Cessioni ed acquisti dovranno essere programmati con estrema consapevolezza e precisione.

Tutto (o quasi) quel che riguarda il centrocampo è legato al nodo Fabiàn Ruiz. Come scrive la Gazzetta dello Sport lo spagnolo sarà l’ago della bilancia di questa sessione estiva di calciomercato. Fabiàn è l’oggetto del desiderio di tante squadre, ma il Napoli chiede almeno 50 milioni di euro per il suo cartellino. Dal suo addio, o la sua permanenza, dipenderanno le future mosse di Giuntoli.

Secondo la rosea la trattativa per Basic è ormai in dirittura d’arrivo, con la società partenopea che sta ultimando gli ultimi dettagli a prescindere dalla situazione Fabiàn. Nel caso in cui, però, la mezzala dovesse lasciare Napoli, Giuntoli è pronto ad un altro colpo. Charles De Ketelaere, nome già in precedenza accostato agli azzurri, potrebbe completare la linea mediana degli azzurri. Il cartellino è valutato 15 milioni, ma qualità ed età potrebbero giustificare l’investimento.