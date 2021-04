DE KETELAERE NAPOLI – Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è riportata un’indiscrezione di mercato riguardante il Napoli. Charles De Ketelaere, centrocampista ventenne in forza al Bruges, sarebbe finito nei radar di mercato del Napoli. Scopriamo chi è il gioiellino fiammingo che piace agli azzurri.

De Ketelaere, il profilo

Charles De Ketelaere è un centrocampista belga classe 2001 nato a Bruges. Proprio nella squadra della sua città muove i primi passi nel mondo del calcio, completando la scalata e divenendo, a soli 19 anni, un perno della prima squadra. Trequartista puro, mancino naturale, può ricoprire anche i ruoli di seconda punta ed esterno alto a sinistra. Nonostante la sua altezza (192 cm) si avvale di ottima tecnica e rapidità nei movimenti. Il valore del cartellino corrisponde a 16 milioni di euro. De Ketelaere si è messo in mostra soprattutto in questa stagione: 40 presenze totali, con 5 reti e 6 assist. In particolare, in Champions League ha giocato tutte e 6 le gare del girone, segnando due reti e mettendo a referto due assist.

De Ketelaere Napoli

Il Napoli sembra intenzionato a puntare forte sul ragazzo. Il contratto di De Ketelaere è in scadenza nel 2023, e secondo la Gazzetta dello Sport Giuntoli ha già pronta un’offerta da 10 milioni di euro. Il ragazzo, già nel giro della nazionale belga, sarebbe un profilo perfetto per gli azzurri. La sua duttilità, la giovane età, il valore non eccessivo del cartellino giocano a suo favore. De Laurentiis continuerebbe, così, la sua “linea verde”. La trattativa De Ketelaere Napoli continuerà, presumibilmente, nelle prossime settimane. L’obiettivo è rafforzare la linea dei trequartisti con un calciatore giovane e di qualità. De Ketelaere potrebbe far rifiatare sia Zielinski che Insigne, consentendo però agli azzurri di tenere uno standard offensivo alto. Staremo a vedere come evolverà la trattativa.