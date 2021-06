Ass. Borriello: “Pronto un grande evento per l’inaugurazione del Maradona, ci saranno alcuni ex giocatori”

Grandi novità in ottica stadio Diego Armando Maradona. A Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto su questo argomento Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli. Ecco quanto ha affermato:

“Il Comune ha avviato i contatti col Napoli per creare un evento importante per l’inaugurazione dello stadio Maradona. Attendiamo la risposta, che prevediamo positiva, al fine di fornire un avvenimento il più inclusivo possibile. Prevediamo la presenza, inoltre, la presenza di qualche ex compagno di squadra di Diego. I tifosi? Speriamo che tra qualche settimana la Campania possa essere in zona bianca, in modo da avere una capienza superiore al 25%. Sarà trasmesso sul maxischermo un video su Maradona, ma nei prossimi giorni verrà delineato più chiaramente il programma”.