Addio Hysaj, il Napoli insegue Faraoni: può giocare su entrambe le fasce

La necessità di sfoltire la rosa è presente nel Napoli. Un problema degli ultimi anni è stato il ruolo dei terzini: adesso che Hysaj va in scadenza e lascia gli azzurri, iniziano a circolare i primi nomi per sostituirlo.

Come si legge su Il Mattino, sono stati sondati D’Ambrosio e Faraoni. L’esterno del Verona, in particolare, risulta perfetto per la sua duttilità a giocare su entrambe le fasce, inoltre arriva da due ottime stagioni sotto la guida di Juric. Classe ’91, scuola Inter, nella scorsa stagione in 34 partite ha fornito 6 assist e siglato 4 reti, l’ultima proprio ai danni del Napoli, che ha sancito la mancata qualificazione in Champions dei partenopei.