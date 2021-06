Kostas Manolas, un uomo in più per Spalletti

Kostas Manolas può essere l’uomo in più per Spalletti: il tecnico toscano lo ha allenato già alla Roma nella stagione 2016-2017. Nonostante tra i due ci fossero degli attriti in campo, si sono sempre ritrovati:

“Il tecnico toscano ha già allenato nel 2016-17 Kostas Manolas alla Roma (c’era anche Mario Rui, bloccato però da un brutto infortunio al ginocchio). E di quella stagione restano vividi i ricordi di battibecchi in campo fra difensore e allenatore, che poi finivano con l’abbracciarsi. Spalletti è molto attento alla fase difensiva e da questo punto Manolas partirà avvantaggiato dalle sue conoscenze. Dopo due stagioni azzurre un po’ in chiaro-scuro il greco potrà dunque diventare più guida della difesa, più protagonista in campo”.