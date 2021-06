Bargiggia: “Bisogna vendere per comprare, se parte Fabian arriva Basic, piace Koopmeiners”

Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul mercato del Napoli intervistato da 1 Station Radio.

“Cristiano Giuntoli segue tantissimi giocatori, ma serve vendere un nome importante, tra Koulibaly e Fabian Ruiz, per comprare nuovi giocatori. L’unico ruolo in cui si investirà a prescindere è il terzino sinistro, tra tutti piace Emerson del Chelsea, ma da battere c’è la concorrenza dell’Inter, seconda scelta Reinildo Mandava. Possibile l’arrivo di Fabiano Parisi. Inoltre non è da escludere la pista che porta Petagna al Torino“.

Bargiggia analizza anche gli altri settori del campo, soprattutto il centrocampo: “Il Napoli segue molto Koopmeiners, su cui però Atalanta e Roma sono in vantaggio, altro profilo interessante è Basic. Il creato potrebbe essere il profilo perfetto per sostituire Fabian Ruiz. Sepe potrebbe prendere il posto di Ospina. Quasi impossibile la pista De Paul, profilo che ora non interessa al Napoli, per costo e priorità. L’argentino potrebbe andare all’Atletico Madrid, seconda pista il Milan, terza il Napoli“.