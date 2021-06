Napoli alla ricerca di un vice Meret: piace Montipò del Benevento

Il nome del giovane portiere classe 96′ non è presente solo sui taccuini di Giuntoli. Come riportato da Tuttosport anche il Torino è interessato a Montipò, considerato il profilo ottimale per il dopo Sirigu.

Il Napoli vorrebbe acquistare il portiere italiano come vice-Meret, considerando la quasi certa partenza di Ospina, messo ai margini del progetto da Spalletti.

Montipò la scorsa stagione è retrocesso in Serie B con il Benevento di Pippo Inzaghi. La sua ottima annata non è però passata inosservata, il Napoli dovrà fare in fretta se vuole chiudere il colpo tra i pali. Il valore del giocatore oscilla tra i 3 e i 5 mln di euro. Il piano B della dirigenza corrisponde al ritorno di Luigi Sepe.