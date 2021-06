Il Trabzonspor vuole Hamsik: l’ex capitano del Napoli sempre più vicino al club turco

Il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, tramite il proprio profilo Twitter, ha parlato del futuro di Marek Hamsik che sembra sempre più vicino al trasferimento al Trabzonspor. Ecco quanto evidenziato:

“Il Trabzonspor spinge per ingaggiare Marek Hamsik. Trattative avanzate per raggiungere l’accordo per un contratto fino al 2023.”

“Il club turco è fiducioso di chiudere l’affare nei prossimi giorni. Il Trabzonspor ha offerto allo slovacco 1,5mln di euro all’anno + bonus, la richiesta dell’ex azzurro è di 2,5mln + integrazioni”.