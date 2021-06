Hysaj in uscita, conteso da Lazio e Fiorentina

Il nuovo tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, non sembra intenzionato a prolungare il contratto di Hysaj.

Il terzino albanese, a Napoli dall’estate del 2015, è richiesto da due suoi ex tecnici. Il primo è Gattuso, l’ex tecnico dei partenopei ora siede sulla panchina della Fiorentina, e vede in Hysaj il perfetto profilo low cost sia da utilizzare come titolare a destra, mancando alternative valide, sia come vice Biraghi a sinistra.

La seconda opzione, che acquista valore con il passare delle ore, vede il ricongiungimento tra Sarri e Hysaj. Il tecnico toscano è un grande estimatore di Elseid, avendolo allenato ad Empoli, per poi portarlo a Napoli. La Lazio inoltre necessita terzini, dovendo cambiare modulo di gioco con il passaggio da Inzaghi a Sarri.

La lotta tra i due club è appena iniziata ed entrerà nel vivo con l’ufficialità di Sarri alla Lazio.