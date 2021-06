Migliore in campo nel giorno del suo compleanno: gol ed assist in Nazionale per Insigne

Tutti i quotidiani riportano la sontuosa vittoria dell’Italia ai danni della Repubblica Ceca; così, come si riporta la magica prestazione di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, ha sfornato una prestazione da “10”, cucito sulla maglia e non solo.

Fioccano voti alti per lui su tutti i quotidiani che gli valgono lo scettro di migliore in campo. Uno spettacolo vederlo in campo ieri sera destreggiarsi, condendo la sua prestazione con un gol ed un assist per Domenico Berardi. Una goduria per gli occhi.