Corsa a due per Emerson Palmieri: Napoli ed Inter si sfidano. Spuntano le richieste del Chelsea e del giocatore

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta del grande interesse del Napoli e dell’Inter per l’esterno del Chelsea e della Nazionale Italiana, Emerson Palmieri.

L‘Inter è in leggero vantaggio per accaparrarsi le prestazioni del giocatore, il quale gradisce la destinazione e chiede uno stipendio pari a quello che percepisce oggi al Chelsea (3,5 milioni di euro). Inter e Napoli non vogliono spingersi oltre i 10 milioni di euro per un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2022, mentre i blues chiedono 20 milioni di euro. Si potrebbe chiudere a metà strada