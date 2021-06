Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il mercato lo fanno tutte le squadre e i pericoli da fronteggiare esistono pure per il Napoli. Dal quotidiano si evince:

“Se dovesse diventare inevitabile ricorrere ad una terza via, per il centrocampo, Toma Basic del Bordeaux avrebbe parecchie opportunità, come da pubbliche ammissioni filtrate dal suo club, allergico al prestito e determinato a far cassa”