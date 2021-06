La gara della giornata 7 delle qualificazioni ai prossimi Mondiali FIFA del 2022 in Qatar ha visto l’Argentina confrontarsi contro il Cile. Non è andata come gli argentini speravano andasse in una notte speciale: il risultato finale dice 1-1. La serata comunque resta memorabile per il meraviglioso iter pre-partita che l’Argentina ha scelto di dedicare a Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020.

“È stata una partita molto importante essendo la prima senza Diego Maradona – ha ricordato Lionel Messi a fine gara. Sappiamo cosa ha significato per lui la nazionale e sappiamo che era presente“. Non è bastato il gol della pulce per portare i tre punti all’Albiceleste, anche se il simbolismo non si riduce per forza solo alla vittoria: nella serata dedicata allo storico numero 10, ha segnato ovviamente il numero 10.

Numero che tutti hanno indossato a inizio gara, grazie ad una casacca celebrativa: undici magliette con la numero dieci ed una patch speciale apposta al centro del petto, con una foto di Diego e le date di nascita e morte, ovvero 1960-infinito.

Ancor prima, però, fuori all’Estadio Único Madre de Ciudades di Santiago del Estero, la Seleccion si è riunita per inaugurare una nuova statua di bronzo alta cinque metri, che ritrae Diego Armando Maradona (ovviamente con un pallone tra i piedi). Questo ancor più a rimarcare l’amore degli argentini per il loro massimo idolo.

#SelecciónMayor La Selección @Argentina participó del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubrió una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona 🇦🇷 pic.twitter.com/26naKUUKne — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 3, 2021