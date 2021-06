Venerato: “Koulibaly e Ruiz sul mercato, ma non è detto che partano loro”

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato:

“Al momento il Napoli per fare mercato deve obbligatoriamente autofinanziarsi, è necessario prima vendere per poi comprare. La non qualificazione in Champions ha portato gravi problemi alle casse del Napoli. Da qui al trentuno agosto non è detto che partiranno per forza Ruiz e Koulibaly, potranno partire anche altri giocatori. Vi confermo che l’interesse per Basic è un interesse reale, si tratta di una trattativa che nasce già dall’anno scorso e non in questi giorni.

Schuurs? Il Napoli stravede per questo giocatore, ma non penso lo comprerà perchè ha un costo molto elevato, visto anche il periodo storico.

D’Ambrosio? La trattativa non è facile. Vi ricordo che l’Inter ha un’opzione per poter prolungare di un altro anno il contratto. Senesi? Piace al Napoli, è molto seguito. Ma al momento non ho certezze, è tutto da vedere”.