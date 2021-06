Italia-Repubblica Ceca, la formazione: Insigne titolare, solo panchina per Di Lorenzo e Meret

Arriva la decisione di Roberto Mancini: l’ultima Italia prima dell’Europeo somiglia davvero tanto a quella che – verosimilmente – farà il suo debutto contro la Turchia, esattamente tra una settimana. La decisione è stata presa e i ballottaggi risolti.

A destra Florenzi scalza Di Lorenzo e Toloi, in mediana Locatelli supera l’infortunato Verratti, in avanti Immobile batte Belotti e Berardi supera di misura Chiesa, ma l’impressione è che questi ultimi due si contenderanno il posto. Queste le scelte ufficiali: Insigne titolare, i due azzurri Meret e Di Lorenzo si accomodano invece in panchina.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.