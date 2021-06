Giuffredi respinge le accuse: “Ho chiarito tutto a Report, Ranucci dice che c’è tanta omertà”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Mario Giuffredi, agente:

“Spiego la mia situazione a Report perché la mia vicenda era venuta fuori sui giornali. Ci tenevo a chiarire la mia vicenda: ho accettato volentieri per spiegare che le mie questioni personali non sono come quelle emerse sui giornali. Sono contento di queste trasmissioni che facciano chiarezza per ripulire il mondo del calcio. Si può essere padroni del calcio e non essere delinquenziali. Ho sentito il direttore Ranucci dire che il mondo del calcio è omertoso come quello della mafia. Io mi sono concesso a Report per un semplice motivo: sono uscito su tutti i giornali per la mia vicenda e ci tenevo a far vedere la verità e non quella pompata in modo surreale sui giornali.

Ranucci per parlare di omertà vorrà dire che tanti agenti si sono negati. Sono stato felice di farlo: quando dicono che sono indagato per riciclaggio ho mostrato le archiviazioni. Qualcuno voleva farmi del male. Io ho la sede legale a Napoli, non ho trust, non ho conti all’estero, tutti i beni immobiliari sono intestati a me. Io non ho nulla da nascondere: se lo avessi avuto, mica mi sarei intestato tutto? Io non ho nulla da nascondere. Report per me è servito a fare chiarezza: è una vicenda di presunta evasione sulla quale farà chiarezza la magistratura. Io non parlo degli altri per sentito dire. Report farà chiarezza, certificando quello che dirà.

L’agente – tra gli altri – di Hysaj e Mario Rui era stato accusato di evasione fiscale, accuse che respinge in toto.