L’edizione odierna di Tuttosport parla dello scambio di idee sulla rosa avvenuto nelle scorse settimane tra Luciano Spalletti ed il presidente del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Guardi presidente che se mi lascia la squadra così come è, per me va più che bene. Più o meno avrà detto così Luciano Spalletti nel corso di una delle tante conference call effettuate con De Laurentiis, l’ad Chiavelli e il ds Giuntoli. Per il nuovo coach la squadra è competitiva e ha lasciato un patrimonio di 43 punti conquistati nel girone di ritorno. Ma può dare anche di più, soprattutto in quei calciatori che non hanno concluso al massimo la stagione a causa delle vicissitudini fisiche”.