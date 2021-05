Sampdoria in difficoltà, Thorsby può partire: anche il Napoli è interessato

La voglia, e necessità, di registrare plusvalenze del presidente Ferrero ha creato una miriade di scenari di mercato. Sono infatti ben una trentina i milioni che il numero uno della Sampdoria spera di incassare durante la sessione estiva che sta per entrare nel vivo. E uno dei possibili nomi con le valigie pronte pare essere quello del centrocampista norvegese Morten Thorsby.

Sul 25enne nativo di Oslo – riferisco il Secolo XIX – si sarebbe scagliato il Napoli, così come l’Atalanta e la Lazio. Arrivato a Genova nel 2019 dall’Heerenveen a parametro zero, ogni milione guadagnato dalla sua cessione sarebbe, proprio per la natura dell’acquisto, plusvalenza pura. Per convincere il patron blucerchiato a cedere il suo gioiello dovrebbero bastare 7-8 milioni.

In questa stagione ha totalizzato ben 33 presenze, di cui 29 da titolare, in Serie A, riuscendo a trovare la via del gol per tre volte, e fornendo un assist. Bottino niente male considerando la sua natura da mediano.