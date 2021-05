Il giornalista di Sky Marco Nosotti, intervenuto durante la trasmissione ‘Radio Goal’, su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole riguardanti la presenza nei pre convocati per l’Europeo di Matteo Politano, esterno destro proprio del Napoli:

“Sono a Coverciano, in attesa della Nazionale in vista del prossimo match amichevole. Politano? Gli esterni sono tanti, anche Bernardeschi lo è. Un crescendo, un giocatore che si è imposto per le sue qualità, anche da subentrato a match in corso, come ha dimostrato con Gattuso. Una qualità che il CT Mancini apprezza”.