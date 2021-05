Napoli su Pedraza del Villarreal, sul terzino spagnolo c’è anche l’Atalanta

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il terzino spagnolo Omar Pedraza potrebbe sbarcare presto nel nostro campionato. Le società interessate al calciatore in forza al Villarreal sono Atalanta e Napoli. Per gli orobici si tratterebbe del profilo giusto per sostituire Robin Gosens, mentre per il Napoli il nome Pedraza sarebbe quello giusto per ricoprire il ruolo terzino a tutta fascia nel nuovo Napoli di Luciano Spalletti.

