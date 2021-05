Il Napoli del futuro: Spalletti ripartirà da Osimhen e Lozano. Mertens è un caso

L’approdo sulla panchina di Luciano Spalletti porta una sola domanda con sé: quale sarà il Napoli del futuro? Prova a dare una risposta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ebbene ci sono alcune certezze: la prima è che si ripartirà da Osimhen e Lozano. Il numero 9 ed il numero 11 azzurri, hanno palesato una bella intesa (25 reti in due) ed il tecnico di Certaldo vuole ripartire proprio da qui.

Seconda certezza è che Spalletti ha intenzione di ripartire dalla stessa squadra che quest’anno è arrivata a 104 reti senza rimaneggiarla ulteriormente dal mercato in entrata. Le intenzioni di De Laurentiis, col benestare del nuovo tecnico, sono quelle di cedere alcuni pezzi pregiati per far fronte ai disavanzi di bilancio.

Resta anche in bilico, però, la situazione Mertens: il belga ha ormai raggiunto la veneranda età di 34 anni e pesa il suo ingaggio di 4,5 milioni netti a stagione (specialmente perché il numero 14 non è più un titolare inamovibile). Di solito, Dries le cose se l’è risolte con De Laurentiis a quattr’occhi, sarà così anche stavolta?