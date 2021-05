Il candidato sindaco Manfredi: “Sono juventino: esserlo a Napoli non è facile”

Gaetano Manfredi, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione “Un Giorno da Pecora”. Ecco quanto evidenziato:

“Tifoso del Napoli? É uno dei miei difetti, non lo sono. Tifo per la Juventus, quindi essere juventini a Napoli è una cosa molto particolare. Da ragazzino non ero un potere forte(ride, ndr), non sono proprio napoletano ma della provincia. Abito a Nola, e la squadra della mia città ha la maglia bianconera: da questa similitudine mi sono avvicinato alla Juventus”.