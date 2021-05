Paolo Bargiggia, noto giornalista di Sportitalia, ha parlato ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore” programma in onda su 1 Station Radio. Ecco quanto evidenziato:

“Danilo D’Ambrosio al Napoli? Molto stimato da Luciano Spalletti, ma potrebbe rinnovare con l’Inter per poi essere messo sul mercato. Potrebbe anche rientrare in rosa, non sembra una pista calda.

Ospina? Lui o Alex Meret, uno verrà ceduto. Il Napoli ha deciso che partirà prima chi avrà una proposta adeguata. Non ci sono preferenze, potrebbe anche restare Ospina, alla fine.

Lobotka in uscita? Da vedere se e quando partirà Fabian Ruiz. Non c’è grande voglia di recuperare lo slovacco, ma bisogna aspettare. a Napoli potrebbero trattare Matias Vecino.

Tiemouè Bakayoko? Se rinnovano il prestito alle stesse condizioni, può anche restare e non tornare definitivamente al Chelsea. La Fiorentina ha chiesto Matteo Politano. Il Napoli lo valuta 30 milioni.

Elseid Hysaj alla Fiorentina trattativa vera o falsa? Possibile. Svincolato, Gattuso lo apprezza”.