Alciato: “Sarei sorpreso se non arrivasse un’esclusione per la Juventus in Champions League”

Alessandro Alciato, noto giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio24, nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”. Il giornalista si è espresso sulla questione della Superlega. Ecco quanto evidenziato:

“Una decisione dovrà essere presa in tempi brevi. Sarei sorpreso se non arrivasse un’esclusione per Juventus, Real Madrid e Barcellona. Con questo non dico che queste squadre non giocheranno la Champions, perché poi la battaglia si sposterà in tribunale”.