Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I dettagli sulla firma di Spalletti dovrebbero essere questi: biennale complessivo con 3 milioni netti. Mi risulta anche un’opzione e una contro opzione. Poi forse un’opzione a favore di De Laurentiis con prolungamento per il terzo anno. Spalletti è molto soddisfatto della rosa attuale per due motivi: tecnici e tattici, poiché è una rosa fatta per il 4-2-3-1. Spalletti parte con molto ottimismo provando a centrare l’obiettivo Champions, ma senza porsi limiti.

Su D’Ambrosio ci sono alcuni club avanti al Napoli, è solo un’idea. Anche Emerson è solo un’idea. In caso di addio di Bakayoko, Basic del bordeaux potrebbe essere un’idea, Vecino invece è stato offerto già in due sessioni di mercato e conosce già Spalletti. Per Insigne si sta discutendo del rinnovo, nel frattempo il suo entourage dialoga con club spagnoli e inglesi. Il Napoli si sta guardando intorno anche in quel ruolo, su tutti interessano Brekalo e Zaccagni. Mi sembra difficile arrivare in scadenza sia per Insigne che per il Napoli”.