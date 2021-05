Perché è l’Inter ad avere l’ultima parola su quando verrà presentato Spalletti

Se è vero che le trattative tra Spalletti e il Napoli proseguono a gonfie vele, l’ex Inter, Roma e Zenit non potrà iniziare ad allenare fino al primo luglio, e si potrebbe dover aspettare anche per la sua presentazione ufficiale.

È infatti valido fino al 30 giugno 2021 il suo contratto con l’Inter, firmato nell’estate 2017, che non gli impedisce di accordarsi verbalmente con altre squadre, ma gli impedisce tutto il resto. Non potrà iniziare appunto l’effettivo lavoro da coach fino a dopo la scadenza, e non potrebbe neanche fare dichiarazioni da tesserato di un’altra società. Proprio questo contratto è uno dei fattori che hanno complicato tutte le trattative iniziate dall’allenatore in questi due anni dall’addio all’Inter. I nerazzurri potrebbero però decidere di permettere una presentazione anticipata, si parla infatti dei primi di giugno.

Tutto ciò non rallenta ADL, che vuole risolvere la questione dopo tutti i movimenti e le trattative saltate dell’ultima settimana. Il profilo è stato scelto, anche se bisognerà attendere per la presentazione, per la firma manca poco.