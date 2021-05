Il Milan sfida il Napoli: sondaggio per Zaccagni

Secondo il Corriere di Verona, il Milan ha sondato il terreno per il centrocampista del Verona Mattia Zaccagni, da mesi nei radar anche del Napoli.

Il classe ’95 è stato uno dei migliori giocatori della stagione dei gialloblù, con 5 gol e 5 assist in 36 presenze, ma, come tutta la squadra, le sue prestazioni sono calate sensibilmente nel girone di ritorno. Non ha infatti né segnato né fornito assist in tutto il girone di ritorno, fermandosi proprio contro il Napoli alla diciannovesima giornata, con un gol e un assist nella vittoria casalinga per 3-1 dei suoi.

Il suo valore è di circa 15 milioni secondo il portale Transfermarkt, cifra però ampiamente trattabile, vista la scadenza del suo contratto che avverrà tra appena un’anno, il 30 giugno 2022. Per i rossoneri l’italiano è uno dei tanti trequartisti low cost valutati nelle ultime settimane, vista la sempre più alta probabilità di perdere Calhanoglu a zero.