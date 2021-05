Bargiggia: “De Laurentiis dice bugie e la stampa se le beve come fossero acqua fresca”

Sergio Conceiçao al Napoli: fake news o trattativa saltata?

Facciamo un passo indietro. Aurelio De Laurentiis, nella giornata di ieri, ha rivelato alla tv portoghese Rtp che “non è mai stato contattato l’allenatore portoghese”, anche se sembrerebbe non propriamente corretto. Paolo Bargiggia, noto giornalista di Mediaset, sul suo blog accusa il presidente del Napoli di aver scaricato Conceiçao, dopo che la trattativa era praticamente completata. Solamente che, successivamente, l’allenatore ex Porto ha comunicato di non voler affrontare una stagione in Europa League e, quindi, avrebbe sfruttato il Napoli per giocare al rialzo col suo club per il suo rinnovo.

Bargiggia scrive: “Le bugie di Aurelio De Laurentiis che la stampa sportiva si beve come se fossero acqua fresca senza approfondire un minimo il tema Conceicao“. Adesso la domanda è una: Conceiçao effettivamente mai contattato o scaricato per il troppo orgoglio?