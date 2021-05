Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal“, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La corsa agli allenatori è più aperta che mai, non ci sono certezze. Domani intanto ci sarà il vertice tra Inzaghi e Lotito, sono entrambi molto nervosi. La Juventus invece sta ancora valutando se tenere Pirlo anche per la prossima stagione, ora come ora la suggestione Allegri è molto forte.

Napoli? Lo scenario del Napoli non è cambiato domenica con la mancata qualificazione in Champions ma stanotte. Era praticamente raggiunto l’accordo con Conceicao mentre all’improvviso è saltato tutto. Se Allegri andrà alla Juve, finirà a due teste. Chi vuole capire capisce, non faccio nomi. De Laurentiis questo lo sa bene e vuole aproffitarne. Il patron azzurro desidera Allegri a tutti i costi e lo aspetterà fino allo fine. Nelle ultime ore mi è giunta voce che ADL abbia aumentato la proposta economica nei confronti del tecnico livornese, andando oltre le sue possibilità.

Galtier? Se dovesse sfumare la pista di Allegri, Galtier sarebbe in vantaggio su Spalletti e Simone Inzaghi. Mi ha chiamato una persona amica dell’agente di Galtier, dicendomi che il tecnico del Lille aveva praticamente concluso un accordo verbale col Nizza già da 3 settimane. Addirittura domani sarebbe dovuto uscire il comunicato da parte del Nizza per l’acquisto di Galtier. Ora invece mi è giunta voce che il tecnico francese abbia rifiutato il Nizza e accettato la proposta di De Laurentiis.

Conte? Occhio a ciò che succederà in casa Inter. Nulla è definito”.