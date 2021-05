Longhi: “Allegri? Un suo ex calciatore mi ha detto che sarà il prossimo allenatore del Napoli”

Il noto giornalista, Bruno Longhi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato:

“Un ex giocatore di Allegri mi ha detto che sarà il prossimo allenatore del Napoli. Adesso non so dirvi se questo ex calciatore di Max sapesse dei vari accordi in caso di qualificazione in Champions o meno. Ho dei dubbi sul possibile passaggio al Real Madrid, per quanto riguarda il Napoli avevo delle certezze, però adesso non so se sia ancora così”.