Paolo Bargiggia, noto giornalista, ha condiviso attraverso il proprio sito ufficiale “Paolobargiggia.it” il proprio pensiero riguardo la grande prestazione offerta ieri dal Verona nel match del Maradona. Ecco quanto evidenziato:

“C’è sicuramente qualcosa di strano nella modalità con le quali il Verona ha affrontato l’ultima gara con il Napoli. E pure nella risposta maleducata e incontrollata di Juric al cronista Sky che nemmeno aveva finito di chiedergli qualcosa sull’importante prestazione della sua squadra. Insomma, fuori dai denti: la squadra di Juric ha fatto la partita della vita; quando nelle precedenti 13 gare aveva mollato il campionato perché abbondantemente salva.

L’allenatore del Verona, carattere ruspante e spigoloso dicono sia avvelenato con De Laurentiis che lo aveva contattato per il dopo Gattuso ma poi abbandonato senza comunicargli nulla. Già una roba del genere, per un tipo fumantino e magari anche permaloso diventa uno sgarro da punire. Altro aspetto: l’asse Juric-Capozzucca il ds del Cagliari e i rapporti di quest’ultimo con la Juventus.

Juric e il dirigente del Cagliari hanno lavorato insieme per anni al Genoa e sono molto amici. Capozucca, dopo Milan-Cagliari era stato in qualche modo criticato da Maldini per l’eccessivo impegno messo in campo a salvezza acquisita. La stessa cosa si è trasferita ieri dal Verona sul campo del Napoli. Pure coincidenze? Fate voi”.