Alvino su Conceição: “Mi sembra quasi ufficiale, ho mandato un whatsapp a De Laurentiis ma non risponde”

Carlo Alvino, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato:

“Diciamo che la mancata qualificazione Champions forse era data scontata da tutti, questo già dato tutto per scontato ha fatto venire meno la squadra. Un Napoli fuori dalla Champions è una catastrofe sia sportiva che economica. È andato in onda il piano B, avevo notizie di una chiusura immediata con Gattuso e di un veloce accordo con un nuovo tecnico. Mi sembra che di fatto sia quasi ufficiale, ma di qui a poco credo che il Napoli ufficializzerà il tutto.

Pratica un calcio propositivo con una fase difensiva preparata in maniera maniacale, ma attenzione un conto è il campionato portoghese tutt’altro quello italiano. A malincuore dico che prevedo due cessioni fragorose Koulibaly e Fabian, però già so che il Napoli ha sempre investito in maniera oculata quindi non sono preoccupato a riguardo. Ho inviato un Whatsapp al presidente De Laurentiis ma non mi ha ancora risposto”.