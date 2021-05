I tifosi danno la carica al Napoli: doppia iniziativa della Curva B all’esterno dello stadio

Il pubblico negli stadi, si spera, tornerà nella prossima stagione, ma in attesa di riempire le gradinate i tifosi del Napoli hanno deciso di far sentire almeno le proprie voci. Infatti, come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i tifosi azzurri hanno preparato alcune iniziative in occasione del match con il Verona.

La Curva A ieri ha diramato un volantino con cui ha reso onore all’allenatore e alla squadra. La Curva B, invece, accoglierà il pullman all’esterno del Maradona e sono pronti due striscioni, uno da esporre all’arrivo degli azzurri e l’altro da lasciare in curva per la partita contro il Verona.