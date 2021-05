Al termine dell’ultima giornata di Serie A Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Se sarò l’allenatore della Juventus per il prossimo anno? Non mi hanno comunicato se l’anno prossimo continuo. Non dipendeva solo da noi questa qualificazione. Abbiamo sofferto in campo. Dovevamo pensare a noi stessi e non avere nessun rimpianto. L’abbiamo fatto bene. Penso di aver fatto il mio lavoro al 100%. Spero di poter continuare questa esperienza con la Juventus.

L’obiettivo era quello di vincere perchè se alleni la Juve questo è l’unico obiettivo. Abbiamo vinto due trofei e abbiamo ottenuto la qualificazione all’ultima giornata.

Esiste una Juventus senza Ronaldo? Sì”.