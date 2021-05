Caressa: “Silenzio stampa? Inaccettabile! Mi dispiace per i tifosi del Napoli, meritavano parole di conforto”

Fabio Caressa ha espresso alcune parole ai microfoni di Sky in merito al silenzio stampa del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“È inaccettabile questo silenzio stampa, la scaramanzia non serve a nulla. Sarebbe stato bello per i tifosi del Napoli ascoltare le analisi e i pensieri di Gattuso e gli altri. Mi dispiace perchè una voce sarebbe stata importante per i tifosi partenopei che meritavano parole di conforto”.