Il Napoli segue tante piste per il mercato dei centrocampisti. Con Fabiàn corteggiato dalle grandi di Spagna e dal PSG e il duo Lobotka-Bakayoko in lista di sbarco, è ora di ricostruire il reparto nevralgico. Piacciono Zaccagni e De Paul, piace anche però un calciatore uruguagio che milita in Spagna.

Chi è? Si tratta di Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, 25 anni, 34 presenze in questa Liga. Costa 25 milioni (secondo clausola rescissoria) e piace al Manchester United. Lo scrive il Corriere dello Sport:

“In Spagna raccontano che il Napoli avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista uruguaiano del Getafe e della Celeste, Mauro Arambarri (25 anni)”.

Le sue caratteristiche principali sono: grande corsa, abilità nel recuperare il pallone e fare ripartire la manovra. Grandi tempi d’inserimento. Gioca principalmente davanti alla difesa.