Gattuso ambito non solo dalla Fiorentina, anche Juventus e Lazio su di lui

Come scrive Il Mattino in prima pagina, sull’allenatore azzurro Rino Gattuso oltre alla Fiorentina ci sarebbero anche la Juventus e la Lazio, non sicuri di rinnovare il rapporto rispettivamente con Andrea Pirlo e Simone Inzaghi. In uscita dal Napoli, Gattuso dovrà solo scegliere il progetto che lo intriga di più, anche se adesso è concentrato esclusivamente sulla qualificazione in Champions con gli azzurri, dopodiché avrà tutto il tempo per delineare il proprio futuro.

È risaputo da tempo l’interesse della Fiorentina, poiché Rocco Commisso ha fatto capire da parecchio che Beppe Iachini non avrebbe continuato ad allenare la Viola la prossima stagione. Nel caso della Juventus, soprattutto con la vittoria della Coppa Italia stasera contro l’Atalanta, il futuro di Andrea Pirlo pare ugualmente molto lontano da Torino. Il rendimento stagionale al di sotto delle aspettative ha fatto storcere il naso alla dirigenza che molto probabilmente opterà per il cambio di guida tecnica. Lazio che, invece, deve capire se prolungare ancora il rapporto già duraturo con Simone Inzaghi, che quest’anno ha saputo certare unicamente il sesto posto in campionato e la qualificazione alla prossima Europa League.