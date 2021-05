L’ex arbitro Mauro Bergonzi, ai microfoni di TMW Radio, ha espresso la propria opinione in merito al rigore non assegnato all’Atalanta e al presunto fallo di Cuadrado che precede la rete del vantaggio bianconero nella finale di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sul contatto in area bianconera: “Da una ripresa sembrava che Rabiot avesse preso la palla, da dietro porta sorge qualche dubbio. Non c’è chiaro ed evidente errore, quindi giusta la decisione”.



Sul possibile fallo a metà campo di Cuadrado che ha dato il via all’azione: “Non avrei mai fischiato fallo. Cuadrado entra deciso, prende il pallone pieno e il piede non è molto alto”.