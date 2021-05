Marolda: “Gattuso ormai è della Fiorentina. Allegri? Ci sono stati contatti ma De Laurentiis ha già deciso: arriverà Spalletti”

Questa sera, in onda su Canale 21 per il programma televisivo Giochiamo d’anticipo, il giornalista Ciccio Marolda, ha parlato del futuro di Gattuso e della panchina azzurra. Queste le sue indiscrezioni rivelate in televisione:

“In questo momento si può può dire che Gattuso è vicinissimo alla Fiorentina. Io lo darei per fatto. Uno dei punti di rottura tra tecnico e società fu proprio la scelta di Gattuso di attaccare il club in diretta TV quando ebbe dei contatti con dei nuovi allenatori. Non ci saranno passi indietro.

De Laurentiis ha deciso il nuovo allenatore e sarà Luciano Spalletti. I due stanno parlando da tempo. Non c’è ancora intesa per l’ingaggio, ma le parti si continueranno a sentire per trovare un accordo. Si parla di Allegri, ma in base a quello che so non verrà a Napoli. Con Allegri ci sono stati contatti, ma in passato”.