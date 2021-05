Palmeri smentisce: “La Juventus non darà 10mln alla Fiorentina per Chiesa in caso Champions”

Tancredi Palmeri ha postato un tweet sul suo profilo ufficiale, smentendo una voce circolata sui social nei giorni scorsi. La questione riguardava la Fiorentina ed un bonus legato alla cessione di Chiesa nel caso in cui la Juventus raggiunga la Champions. Si parlava di 10mln, comodi alle casse delle Fiorentina, la quale affronterà il Napoli in uno scontro decisivo per la prossima Champions.

Arriva la smentita Twitter del giornalista Palmeri: “Alcuni scrivono che la Fiorentina farebbe di tutto per battere il Napoli perché la Juventus in Champions vale 10m€ bonus Chiesa. A parte che sono matti. Ma poi è inesatto: la Juve in Champions era una delle 3 condizioni (alternative) per il riscatto, che è già scattato“.

